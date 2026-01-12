„Хитра и проницателна“: какво се знае за съпругата на Мадуро

Кадър ютуб

Заедно с венецуелския лидер Николас Мадуро американските специални части заловиха в Каракас и съпругата му Силия Флорес. Широката общественост не знае много за истинската ѝ роля в управлението на страната, но изследователи на режима и официални източници я определят като една от най-влиятелните фигури във Венецуела.

Силия Флорес е родена през 1956 година в малко градче в северозападната част на страната. Както си спомнят местните хора, семейството живеело в глинена колиба с пръстен под, преди да замине за Каракас, когато Силия била дете. Благодарение на добрите си оценки бъдещата първа дама на Венецуела постъпва в частен университет, където следва наказателно право. По време на следването Флорес работи паралелно в полицейски участък и не се интересува особено от политика, разказват нейни познати, цитирани от Дарик.

Всичко се променя през 1989 година, когато на фона на икономическата криза започват безредици, а у Флорес, по собствените ѝ думи, "се пробужда революционен порив". През 1992 година бъдещият президент на Венецуела Уго Чавес извършва неуспешен опит за държавен преврат, заради което е изпратен в затвора. Тогава Флорес за първи път привлича вниманието, тъй като е в екипа юристи, защитавали превратаджиите и съдействали за освобождаването на Чавес от затвора през 1994. По това време Флорес се запознава и с бъдещия си мъж Николас Мадуро. Впоследствие тя се развежда с първия си съпруг, с когото има три деца. През 1997 година Флорес е член на избирателната комисия, която осигурява избирането на Чавес за президент през следващата година.

Най-влиятелната жена във Венецуела

След идването на Чавес на власт Флорес се превръща в най-влиятелната жена във венецуелската политика. През 2000 година тя и Мадуро стават депутати, а през 2007 Флорес е избрана за председателка на парламента - първата жена на този пост в историята на страната.

Силия Флорес извършва преструктуриране на парламента, заменяйки 50 от служителите със свои роднини и познати. По информация на Ройтерс сред новоназначените са четирима от нейните братя и сестри, двама братовчеди и бившият ѝ съпруг. През 2012 година Чавес назначава Флорес за главен прокурор - пост, който тя заема до смъртта му през 2013 година. Когато Мадуро става президент, двамата с Флорес официално сключват брак.

Мадуро предпочита да нарича Флорес "първи боец", отхвърляйки определението "първа дама" като "термин от лексиката на висшето общество". "Тя отстъпи на втори план, но за мнозина именно тя е силата зад трона и главният съветник на президента", казва за Флорес политоложката Кармен Артеага.

През 2018 година, когато след поражението на изборите лидерът на опозицията Хуан Гуайдо призова за свалянето на Мадуро, обвинявайки го във фалшификации, Флорес нарежда на спецслужбите да ѝ предават пряко цялата информация, казва тогавашният шеф на разузнаването Мануел Фигера. "Флорес винаги оставаше зад кулисите, но дърпаше конците", заявява той пред Ройтерс. Десетки събеседници на агенцията определят Флорес като "проницателна и потайна политичка", която се възползва от положението си и лично води ключови преговори. "Вероятно тя е най-влиятелната фигура след Мадуро", описва ролята ѝ бившият старши съветник на Белия дом Фернандо Куц.

"Наркоплеменниците" на Флорес

През 2015 година в Хаити са арестувани двама племенници на първата дама - Кампо и Франки Флорес. Те са обвинини в опит за продажба на кокаин в САЩ на стойност 20 милиона долара и са осъдени на 18 години затвор. Прочуват във Венецуела като "наркоплеменниците". По думите на източници на Ройтерс, запознати с делото, сред доказателствата, получени от следователите, има текстови съобщения между племенниците и Флорес, в които те са обсъждали доставката на кокаин.

Според обвинителния акт приходите от сделката трябвало да се използват за финансиране на предизборната кампания на Флорес за Националното събрание. През 2022 година САЩ разменят племенниците на Флорес за седем американци, арестувани във Венецуела.

"Ключова фигура в корупцията на Венецуела"

Най-важният информатор на американските следователи е задържаният в Колумбия и екстрадиран в САЩ по обвинение в наркотърговия Язенки Ламас, който десет години е бил телохранител на Флорес. Ламас сключва сделка със следствието и в своите показания заявява, че първата дама е знаела за търговията с кокаин, за която са били осъдени нейните племенници.

"Тя е ключова фигура в корупцията във Венецуела и особено в структурата на властта. Мнозина я смятат за много по-проницателна и хитра от самия Мадуро", казва за Флорес Заир Мундарай, бивш старши прокурор.

Венецуелският разследващ журналист Роберто Денис, писал много за семейство Флорес, определя съпругата на Мадуро като един от архитектите на корумпираната съдебна система на Венецуела. "Това е една изцяло политизирана, несъвършена, корумпирана система и Силия Флорес носи огромна отговорност за това, в което тя се превърна."

"Невинна съм. Абсолютно невинна съм."

Силия Флорес е под американски санкции от 2018 година. След залавянето ѝ в Каракас тя е изправена пред съда в Ню Йорк. Обвиненията към нея и съпруга ѝ са в заговор с цел наркотероризъм, внос на кокаин в САЩ и съхраняване на картечници и взривни устройства.

В текста на обвинението се твърди, че "около 2007 година" Силия Флорес е присъствала на среща, на която "е получила стотици хиляди долари подкуп за организирането на среща между голям наркотърговец и директора на Националната служба за борба с наркотиците Нестор Торес".

Според главния прокурор наркотърговецът се договорил да плаща месечен подкуп на Торес за всяка пратка кокаин, както и около 100 000 долара, част от които след това се изплащали на Флорес.

"Аз съм първата дама на Република Венецуела. Невинна съм. Абсолютно невинна съм", заяви Флорес пред съда в Ню Йорк. По предявените обвинения я заплашва доживотна присъда. Следващото съдебно заседание е насрочено за 17 март.

