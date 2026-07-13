Снимка: Булфото

Комплекс „Хоризонт“ във Варна трябва да плати над 380 хил. лв. за използване на части от държавни имоти в Морската градина без необходимото основание. Това става ясно от решение на Върховния касационен съд (ВКС), който отказа да разгледа жалбата на дружеството „Овърсийз-Хоризонт“ АД, собственост на семейството на кмета на Варна - Благомир Коцев, предава bTV.

С решението си ВКС потвърждава окончателно постановеното от Апелативния съд във Варна, според което фирмата е ползвала два имота в местността „Салтанат“ с обща площ около 3500 кв. метра, без да има право за това.

Спорните терени са държавна собственост, но са предоставени за управление на Община Варна. Според съдебното решение в периода от август 2018 г. до януари 2022 г. върху част от тях са били разположени елементи от откритата част на комплекса – беседки, навеси, перголи и други съоръжения.

От дружеството са оспорили решението и са настоявали случаят да бъде разгледан от ВКС, но върховните съдии са преценили, че няма основания за ново дело.

Окончателно определеното обезщетение е над 383 хил. лв. – около 275 хил. лв. за единия имот и близо 108 хил. лв. за другия.

Освен плащането, „Овърсийз-Хоризонт“ трябва да освободи и предаде частите от терените, които са били използвани извън разрешените площи.

С решението на ВКС спорът приключва окончателно.

Редактор "Екип на Петел",

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