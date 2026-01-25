„Явно ще закъснея за работа“: Мечка влезе в жилищна сграда в Русия

Кадър БТВ

Мечка влезе във вход на жилищна сграда в Русия. Това показа жител на сградата във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

„Когато в северна Русия става твърде студено, може да имате неочаквани срещи на стълбището. Тази мечка е намерила начин да проникне в жилищната сграда, за да се стопли. Ех, ще закъснея малко за работа“, пише потребителят, цитиран от БТВ.

Мечките често търсят убежище при хората. Докато повечето хора се борят с мишки в мазетата си, мъж от Алтадина в американския щат Калифорния е изтормозен от набезите на 250-килограмова мечка.

Неканеният наемател често посещава дома на Кен Джонсън в тихия жилищен район близо до Лос Анджелис. Животното вдига много шум, лишава мъжа от сън и причинява значителни щети.

В навечерието на Коледа той трябвало да спре газта, която преминавала по тръбите на дома му, след като мечката ги повредила, разказва The Post.

