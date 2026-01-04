Иранското правителство раздава по 6 евро на месец, за да спре бунтовете

Снимка Пиксабей

Иранското правителство предприе отчаян ход за овладяване на социалното напрежение, като обяви раздаването на парични помощи на всички граждани. Зад гръмката номинална стойност от "10 милиона риала" обаче се крие шокиращата реалност на икономическия разпад – сумата се равнява на едва 6 евро. Решението идва на фона на масови протести, провокирани именно от унищожителната инфлация, която изяжда доходите на населението по-бързо, отколкото правителството може да печата пари.

Икономика на абсурда

Говорителят на правителството Фатеме Мохаджерани, цитирана от "Франс прес", пише Дунав мост, представи мярката като усилие за "намаляване на икономическия натиск върху населението". Според официалното съобщение, всеки иранец ще получава по 10 милиона риала месечно в продължение на четири месеца.

Икономическият анализ обаче показва, че тази "щедрост" е по-скоро признание за катастрофа. При минимална заплата в страната от около 85 евро, помощта от 6 евро представлява незначителна добавка, която едва ли ще покрие дори хляба за няколко дни. За средния иранец, който получава около 170 евро, ефектът е още по-нищожен.

Протести срещу мизерията

Новината идва след седмица на интензивни демонстрации, започнали на 28 декември в Техеран. Търговците в столицата спуснаха кепенци – не като политически акт, а като икономически вик за помощ срещу хиперинфлацията, която прави търговията невъзможна.

Протестната вълна бързо заля над 40 града, прераствайки от икономическо недоволство в политически бунт. Според официални данни, най-малко 16 души са загинали в сблъсъците, включително членове на силите за сигурност.

Спиралата на инфлацията

Националната валута на Иран е в състояние на свободно падане, губейки над една трета от стойността си само за последната година. Раздаването на нови парични маси, без те да са подплатени с реален икономически растеж, рискува да завърти спиралата на инфлацията още по-бързо, превръщайки обещаните 10 милиона риала в хартийки без стойност още преди края на четиримесечния период.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!