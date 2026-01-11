От 125 лева на 125 евро: Какво наложи поскъпването на обредните услуги в Бургас

Кадър Нова ТВ

С нови цени в евро се сблъскват бургазлии в общинския обреден комплекс. Таксата за откупуване на гробно място е увеличена със 100%, като досегашните 125 лева вече са 125 евро. Оказва се, че поскъпването е резултат от решение на Общинския съвет, прието още през октомври миналата година в рамките на традиционното гласуване на общинските такси.

В момент на загуба хората рядко имат избор. За да изпратят близък в последния му път, са готови да платят, независимо от цената. „То като дойде, не пита. В живота е така – трябва да понасяме всичко, което се случи“, споделя бургазлийка, цитирана от Нова ТВ.

От началото на януари обредните услуги в Бургас са с нови, по-високи цени. По думите на собственика на частна траурна агенция Румяна Черкезова, нов гроб вече струва 256 лева, което е увеличение с 36 лева. Най-голямото недоволство обаче предизвиква таксата за откупуване на гробно място, която е скочила от 125 лева на 125 евро. „Крайно съм възмутена. Как от 125 лева за вечни времена става 125 евро. Това е 100% увеличение“, коментира Черкезова.

От Общината обясняват, че решението е икономически обосновано. По думите на заместник-кмета по финанси Станимир Апостолов, таксата не е актуализирана от 2009 година. „Гражданите искат по-добро почистване и по-добра услуга в гробищния парк. В отговор сме направили инвестиции – наели сме осем работници и сме закупили микробус, който безплатно извозва хората до парка“, заяви Апостолов.

От местната власт са категорични, че повишението няма връзка с въвеждането на еврото. Според тях общинското предприятие не попада в обхвата на закона за еврото, а корекцията е продиктувана от натрупани разходи през годините.

Не всички общински съветници обаче са съгласни с размера на увеличението. Иван Иванов поставя под въпрос логиката на двойния скок. „Ако едно гробно място е струвало 25 лева, защо сега трябва да струва 25 евро? Променили ли са се икономическите показатели със 100% или с по-малко?“, пита той.

Според траурните агенции новите цени ще бъдат тежко бреме за хората с ниски доходи. „Има пенсионери, които ще получават по 300–350 евро на месец. За кое по-напред? И как ще стане едно погребение?“, допълва Румяна Черкезова.

А за опечалените поскъпването не е изненада.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!