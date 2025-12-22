10 дни ще паркираме безплатно във Варна, София и Бургас. Вижте кога

Снимка: Petel.bg

Зоните за почасово платено паркиране в София, Варна и Бургас няма да работят на Коледа, Нова година и дните около двата празника. В Пловдив общината обяви дни с безплатен градски транспорт, обобщава БГНЕС.

От 24 декември до 28 декември (неделя), както и на 31 декември „Синя“ и „Зелена“ зони в София няма да работят. Паркирането в центъра и кварталите, в обхвата на зелената зона, ще са безплатни. Същото се отнася и за дните от 1 януари до 4 януари 2026 година, включително.

10-дневен безплатен период за паркиране за същия период от време е валиден и за Варна, и за Бургас.

Гражданите ще могат да паркират безплатно колите си в централната и периферната част на градовете като на 29 и на 30 декември – последни два работни дни за годината, зоните ще работят със стандартно работно време и тарифи.

Местната власт в Пловдив също прави жест към пловдивчани и гости на града под тепетата. Всички линии на градския транспорт в града ще са безплатни за пътниците на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. В нощта срещу Нова година, на 31 декември, линии № 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще обслужват пътници до 1:00 ч. В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание. В навечерието на Коледа, на 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 ч.

Център за градска мобилност в София също обяви удължено работно време за най-натоварените вечери, каквато определено се очаква да бъде нощта на 31 декември срещу 1 януари. Хиляди ще изберат да посрещнат Нова година на площада със сцена под звездите и затова транспортът няма да спира да се движи.

Зоните за платено паркиране ще възстановят работа на 5 януари 2026 година. Това е и датата, от която трябваше да влязат в сила по-високи цени, по-дълги зони и в още повече квартали в обсега.

Реформата в паркирането обаче бе атакувана в съда и спряна от Административен съд София-град, който определи като нищожно решението на Столичния общински съвет (СОС) от 13 ноември тази година.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!