25-годишен мъж е пострадалият при тежката катастрофа край Старо Оряхово

Снимка: ОД на МВР - Варна

25-годишен мъж, жител на Варненска област, е третият пътник от лекия автомобил, който е отведен в болницата за преглед. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Все още обаче не се знае какво е състоянието му.

Загиналият шофьор на леката кола с полска регистрация е на 44 години, български гражданин.

Припомняме, че други двама души от автомобила загинаха при тежката катастрофа на около 3 км преди Старо Оряхово в посока Варна. За това съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Сигнал за челния сблъсък между микробуса и колата е подаден в 14,03 ч.

Все още не е съобщено дали движението по пътя е пуснато. За момента се знае, че трафикът се отклонява от село Старо Оряхово, като водачите трябва да използват обходния маршрут през село Равна гора в посока Бургас.

Екипи на полицията са на място и регулират движението.

