4 фирми се борят за проект на новата подземната улица в Шумен

Снимка: Община Шумен

Четири фирми подадоха оферти за участие в процедурата за проектиране на подземен паркинг и двупосочна улица в пространството под пл. „Освобождение” в Шумен.

Обществената поръчка е с прогнозна цена 166 170 евро без ДДС.

Документи са подали три проектантски бюра от София и едно от Варна.

Победителят в конкурса ще има 30 календарни дни за изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план и още 90 дни за писане на инвестиционния проект до фаза „Технически проект“ с количествено-стойностни сметки, предаде Шум бг.

Първо трябва да се направи анализ на настоящата ситуация. При проектирането трябва се получат официални съгласувателни писма и разрешителни от всички държавни институции и експлоатационни инстанции. Спечелилият участник трябва да направи пълно архитектурно заснемане и конструктивно обследване на съществуващата подземна инфраструктура.

Идеята на кметството в Шумен е под пл. „Освобождение“ да се построи подземната улица, която да свърже бул. „Славянски“ при Военния клуб с улиците „Васил Левски“ и „Цар Освободител“, както и да се обособят подземни паркоместа.

Засега не е ясно откъде Общината ще търси средства за реализиране на плана.

