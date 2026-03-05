41-годишен постави срязана скоба на камион в Нови пазар

Снимка Булфото

С образувано бързо полицейско производство и арест за срок до 24 часа, е завършил вчерашния ден за 41-годишен жител на Нови пазар.

Във Второ РУ бил получен сигнал от служител на предприятието „Общински паркинги и синя зона“ за срязана метална скоба, която той е поставил на товарен автомобил.

Отзовалите се на място служители на реда са установили и задържали извършителя, информират от полицията във Варна.

Разбра се още, че служители на РУ Девня преди ден спрели за проверка лек автомобил. По време на инспекцията униформените намерили в моторното превозно средство няколко торбички с бяло кристалообразно вещество.

Направената експертна справка показала, че откритото е метамфетамин. 38 – годишният водач на колата е задържан за срок до 24 часа и по случая е образувано бързо производство.

