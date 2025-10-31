реклама

639 евро задължителен коледен бонус за всеки служител в Словения

31.10.2025 / 19:33 0

Пиксабей

Задължителен коледен бонус за всички служители одобри словенското правителство. Той ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава 639 евро за тази година.

Бонусът трябва да бъде изплатен не по-късно от 18 дни след ноемврийската заплата. А ако някоя компания има затруднения, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, предаде БНТ.

 

