64 състезатели в турнира по плажен тенис "Varna Cup 2025"

Булфото

Поредното издание на традиционния турнир по плажен тенис „Varna Cup” по случай Деня на Варна - 15 август, ще се проведе този уикенд на южния плаж в морската столица. Организатори на проявата са „Beach Tennis Bulgaria“ със съдействието на общинската спортна дирекция.

В събитието ще се включат 32 отбора или 64 състезатели от Варна, София, Добрич , Бургас и Русе, както и гости от Дубай и Украйна.

Правилата за провеждане за провеждането на събитието са съгласно официалните изисквания на ITF Beach Tennis, а разпределението на отборите в групи е според нормите на Round Robin.

Преди старта на проявата ще се проведе открита демонстрация и обучение на деца от Варна под ръководството на Александър Велев, Драгомир Ганев, Мирослав Нонев, Петър Иванов и Димитър Христов.

На 16.08 /събота) от 09.00 ч., стартират двубоите при мъжките двойки, а на 17.08 /неделя/ ще е надпреварата при женските двойки. Освен купи и медали за призьорите, са осигурени и предметни награди за всички участници в турнира.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!