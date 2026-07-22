7-годишно дете се удави в басейн в Слънчев бряг

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Седемгодишно момиченце от Полша загина трагично, след като се удави в басейна на луксозен хотел в курорта Слънчев бряг във вторник. Фаталният инцидент е потвърден от Окръжна прокуратура - Бургас, като по случая вече е образувано досъдебно производство и се водят активни процесуално-следствени действия.

По време на инцидента край хотелския басейн е имало дежурен спасител. Според първоначалната информация, родителите на загиналото момиченце са се намирали край друг басейн в рамките на същия комплекс, когато детето се е преместило. Басейнът, в който се е разиграла трагедията, е с плавно променяща се дълбочина, достигаща 1,40 метра в най-дълбоката си част.

Очевидец на случилото се споделя пред местния сайт „Флагман“: „Хотелът разполага с няколко басейна. Родителите по това време били край друг, а детето е отишло до съседен басейн, където в същия момент е имало аниматори, които забавлявали децата. Водният басейн е с плавно променяща се дълбочина, която в най-дълбоката си част достига 1,40 метра. Изведнъж детето започна да потъва. А туристи първи забелязаха ужасяващата сцена. Започнаха да викат за помощ, настана голяма суматоха. Именно летовници скочиха във водата и извадиха детето, но за съжаление вече беше твърде късно“.

Към момента органите на реда продължават работата по изясняване на всички обстоятелства около трагедията. За целите на разследването са иззети записите от охранителните камери на луксозния комплекс, които трябва да покажат точната хронология на събитията, пише dunavmost.com.

Това е пореден случай на удавено малко дете в рамките на хотелски комплекс по българското Черноморие. През месец август миналата година петгодишно дете загуби живота си в басейн на комплекс с апартаменти в село Равда пред очите на своята майка и вуйчо си.

Година преди това, четиригодишно момиченце, оставено без надзор, се удави в плувен басейн към семеен хотел в град Черноморец. Пристигналите тогава на място криминалисти установиха, че детето е пребивавало в хотела заедно с баща си, който е работил като готвач в крайморския град. Басейнът, в който е паднало момиченцето, е функционирал без спасител.

Редактор "Екип на Петел",

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