Внук преби 83-годишната си баба

Снимка Булфото

Българин направи нещо недопустимо и попадна под ударите на закона.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново съобщиха, че служители на полицейското управление в Свищов са задържали мъж за домашно насилие над баба му.

Сигнал за случая е получен в понеделник, около 10:00 часа. По първоначална информация соченият за извършител мъж на 36 години е живеел в едно жилище с родителите си и 83-годишната си баба, пише novini.bg.

След възникнала разпра внукът нанесъл удари с ръце в областта на главата и тялото на възрастната жена.

Той е задържан от полицията за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Пострадалата е прегледана. По случая се води досъдебно производство.

