АПИ: 475 снегорина обработват републиканските пътища, обстановката е спокойна

снимка: АПИ

475 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени и проходими при зимни условия. Сняг в момента вали в областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Пазарджик и Шумен, като дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на пътната агенция временно, поради обилен снеговалеж и почистване, е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица и през проходите „Превала“ и „Троянски“.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

