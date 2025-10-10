Абонатите без ток в събота и неделя от Варна и региона

Пиксабей

На 11 октомври (събота) и 12 октомври (неделя), поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

Събота 11.10.2025 г. :

От 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - бул. "Осми Приморски полк" 128 (ТД на НАП).

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. "Добри Войников", ул. "Любен Каравелов", ул. "Морска сирена", ул. "Найден Геров", ул. "Проф. Любор Нидерле" 1, ул. "Княз Николаевич", бул. "Осми Приморски полк" № 112, 122, 128, 198; хотел "Димят".

Неделя 12.10.2025 г. :

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

От 8:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!