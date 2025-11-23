Арестуваха Станислав от "Хелс Китчън"

Кадър Нова

Един от най-популярните участници в "Хелс Китчън" – пернишкият готвач Станислав Иванов, попадна в полицейския бюлетин, след като прекара една нощ в ареста.

Срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, пише "България днес".

Инцидентът се е разиграл в жилището му в кв. "Изток" в Перник. По данни от разследването между Станислав и съпругата му избухнал остър конфликт. Жената вече била напуснала семейния дом, а при опит да се върне, за да вземе свои лични вещи, напрежението между двамата ескалирало и се стигнало до физическа агресия.

Още в https://www.bgdnes.bg/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!