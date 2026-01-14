Аснен Василев: ГЕРБ имат пъклен план

Редактор: Недко Петров

Целта е на тези избори да се гласува с хартиени бюлетини. Знаете, че на предишните машини преди две години, преди да бъдат въведени машините, минаха допълнителни тестове. Чак след това беше въведено 100% машинно гласуване. Това, което виждаме в момента като заявка от другите политически партии, най-вече от ГЕРБ "ДПС - Ново начало", и "Има такъв народ", е, че те искат да се въведат така наречените броячки за два месеца. Първо, трябва да се купи машина, след това трябва да се конфигурират бюлетини и след това трябва да се тестват, и трябва да бъдат сертифицирани 55 дни преди изборите, каза Асен Василев.

Това означава, че до 10 февруари ние трябва да сме купили, конфигурирали, тествали и сертифицирали тези машини. На всички е ясно, че това няма как да стане, в това число и на партиите, които го предлагат. Те затова го предлагат, за да може да се каже, че сме махнали машините, които работят и са сложили уж 100% нови машини броячки. Само че те няма са готови за изборите и затова ще отидем на 100% хартия. Това е пъклен план на ГЕРБ и затова призоваваме всички български граждани да излязат на протест тази вечер в 18:00 часа, за да спрем този план, добави той.

Със 100 процента гласуване с машини три партии спечелиха изборите. Първо ИТН, после ние и след това ГЕРБ. Машините са от ГЕРБ, правителството на Бойко Борисов направи поръчка и избира тези машини. Ако сега не им харесват, защо са ги избирали тогава. Шефът на Информационно обслужване не е сменен от второто правителство на ГЕРБ. Ако мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър дали той нещо манипулира. Защо им пречат стоте процента машини? Защото има част от технит избиратели, които не могат да четаа и не могат да се оправят с машини. Не могат да фалшифицират бюлетини и невалидни бюлетини. При броенето едни комисии решават, че ще дадат 30 гласа на някой и няма да ги дадат на някой друг. Разбира се, че трябва да има контролно броене, допълни по БТВ лидерът на ПП-ДБ.

