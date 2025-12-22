Тежка катастрофа на Колхозния пазар във Варна, има жертва

Снимка: Булфото

Автомобил е самокатастрофирал в района на Колхозния пазар във Варна. За това съобщават във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Според очевидци има и поне един загинал.

Все още няма подробности от полицията, но оттам потвърдиха за инцидента.

Очаквайте подробности!

Кадър Нова Варна

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!