реклама

Тежка катастрофа на Колхозния пазар във Варна, има жертва

22.12.2025 / 15:12 1

Снимка: Булфото

Автомобил е самокатастрофирал в района на Колхозния пазар във Варна. За това съобщават във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Според очевидци има и поне един загинал.

Все още няма подробности от полицията, но оттам потвърдиха за инцидента.

Очаквайте подробности!

Кадър Нова Варна

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 550591 | Одобрение: 103731
Винаги съм се чудил как стават такива катастрофи в район, където се кара с 30-40 км/час.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама