Тежка катастрофа на Колхозния пазар във Варна, има жертва
22.12.2025 / 15:12 1
Снимка: Булфото
Автомобил е самокатастрофирал в района на Колхозния пазар във Варна. За това съобщават във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
Според очевидци има и поне един загинал.
Все още няма подробности от полицията, но оттам потвърдиха за инцидента.
Очаквайте подробности!
Кадър Нова Варна
Редактор "Екип на Петел"
