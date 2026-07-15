Автомобил се опита да премине през протестиращи медици в София

Снимка Булфото

Автомобил се опита да премине през протестиращите медицински специалисти от ИСУЛ. Те блокираха за кратко булевард „Данаил Николаев“ в София. На мястото нямаше полиция.

След като те освободиха булеварда, колата не успя да потегли. Протестиращите бутаха автомобила, но той така и не успя да тръгне, предава БНТ.

Протестът на медицинските специалисти беше организиран от синдикат „Защита“. Повод за недоволството са ниските заплати на работещите в болниците, пише novini.bg.

От синдиката настояват от увеличения бюджет на Националната здравноосигурителна каса да бъдат заделени средства за повишаване на заплатите.

Редактор "Екип на Петел",

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