БТВ: Цели училища отказват скъпите букети за 15 септември

55 000 са първокласниците, които ще влязат за първи път в клас в понеделник. Вече традиционно много училища призовават децата и родителите да подкрепят кауза, вместо да купят букет. Това предаде bTV.

Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" подават ръка на 8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.

„Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички. Всеки лев ще бъде преведен в сметката на Ема. Заедно можем да дадем шанс и сбъднем мечтата на една майка да види детето си в училищна униформа“, призовават от учебното заведение.

„Много дечица страдат, много хора страдат и когато се подкрепя особено в училище такава кауза винаги на драго сърце даваме парички. Да, цветята са нещо прекрасно, но аз смятам, че за учителя цветята са неговите ученици“, казва Емилия Найденова, родител.

Още като първокласник, Микаела прекрачва училищния праг без цвете, но със символично дарение, за да подкрепи кауза.

„В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпросът "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с прегръдки“, споделя момичето.

„Никога не съм виждала по-щастливи учители на 15 септември. Това деца да бягат към кутии за дарения, родителите да ги насърчават още от малки“, добавя ученичката Бистра Кирилова.

Каузите, които избират в столичното 125-о училище са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Даряват книги на други читалища. Купуват нова инвалидна количка за съученик.

Със събраните пари от миналия 15-ти септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.

„Ние знаем, че нашите ученици ни уважават. Обичат ни. През годината има много поводи, когато отново получаваме цветя. Никой няма против това, че на 15-ти няма да си тръгне с един огромен наръч от букети“, казва Венелина Николова, директор на 125 СУ "Боян Пенев".

А на цветната борса в София най-предпочитани са рози, хризантеми и гербери. Сравняваме цената с наша проверка миналата година. Ако тогава една роза е била на цена от 5-6 лева, то сега може да стигне до 8 лв.

Една кошница с цветя от по-големите може да стигне до 100 лева. Средната цена на един букет миналата година е била между 10 и 30 лева, а тази година стига до 50 лева.

