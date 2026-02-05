Баба и дядо подали сигнал до ДАНС за внука си в хижата на Петрохан, син е на известни личности

Кадър Гугъл мапс

Историята около тройното убийство край Петрохан става все по-заплетена въпреки цялото говорене по темата и усилията да се изяснят някакви детайли. В сряда Борислав Сарафов, все още изпълняващ функциите на главен прокурор, заяви, че бил шокиран от подробностите и директно каза, че става дума за педофилска мрежа. Той не даде никакви допълнителни детайли и така и не се разбра на какво базира твърденията си, пише Медиапул.

Няколко часа по-късно разследващият сайт Bird.bg пусна информация, че през миналото лято до няколко институции е бил подаден сигнал за дете в риск, което се намира на лагер в хижата, в която бяха разстреляни трима мъже. Податели на сигнала са бабата и дядото на детето.

По информация на Mediapool той е бил подаден както до полицията, така и до агенцията за закрила на детето на две места – в София и в Монтана. Социалните служби са направили проверка и на двете места – в хижата и на домашния му адрес. Детето е било открито в София. Край Петрохан пък са намерени още няколко непълнолетни деца, вероятно на летен лагер. Едното е било придружено от 18-годишния си брат, а за другите е имало подписани декларации за съгласие от родителите. Какви допълнителни проверки са правени не е ясно, но според Bird.bg няколко месеца по-късно преписката е прекратена с отказ да се образува разследване, вероятно с аргумент липса на данни за престъпление.

Около сигнала на бабата и дядото обаче се развива още един сюжет. Няколко дни след първото подаване те пращат втори имейл до редица институции, сред които МВР, ДАНС и социални служби. В него заявяват, че т.нар. рейнджъри, т.е. мъжете от петроханската хижа са научили за първия сигнал.

"Не допускайте повече кореспонденция, свързана с дете в риск, да попада предварително при обектите на проверка", пише в този имейл.

Следват несвъразни обяснения за лошите отношения между бабата и дядото и майката и бащата на детето. Говори се за оттегляне на сигнал и за декларации за извеждане на детето в чужбина. Този имейл бе публикуван в социалните мрежи от хакерската група BGElves.

Ето какво пишат "елфите":

"За по-пълна яснота уточняваме следното:

1. Майката и бащата са публично известни личности от артистичните среди.

2. Майката има интереси и професионален път, свързани с ню ейдж и духовни учения - което само по себе си не представлява нито престъпление, нито доказателство за риск.

Към момента няма публична информация институционална проверка да е установила опасност за детето. Но пък и.ф. на главен прокурор, но иначе обикновен гражданин заяви, че родителите отказвали да му съдействат. За кое? И да му съдействат като на какъв?"

За отбелязване е, че първоначалният сигнал все още не е публичен и не се знае какво точно пише в него. В последващия мейл обаче няма и дума за съмнения за педофилия или нещо подобно.

Още в https://www.mediapool.bg/vtori-plan-na-tragediyata-v-petrohan-semeen-skandal-vodi-do-proverka-za-dete-v-risk-news379943.html

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!