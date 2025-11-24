Българин: Дават ми 275 лева пенсия за 44 години стаж, 17 в чужбина, 26 в България

Пиксабей

Българин разказа каква пенсия са му сметнали в НОИ:

"Излезе ми решение за пенсия 44 години трудов стаж, от които 17 от чужбина, 26 в България, имам 2 г. 1 кат 6 г. 2 категория, другите трета.

375 лева е пенсията.

Смятат ми след 2000г 3 години, а след това заминавам в чужбина. Там взех минимална, тук за повече години нямам и минимална пенсия. Чувствам се унижен и ограбен искам вашето мнение.

Коментарите не закъсняха:

Тези дето не са работили и нищо не са внасяли взимат колкото тези които са работили. Това е унижение от ,, умното ни управление,,

При мен нещата са сходни.Още не съм се пенсионирала,но при 10г първа и 10 г втора превърнати в трета са приблизително 26 г плюс 11 от чужбина.

За бг прогнозна пенсия ми взимат за изчисление годините след 2000 и резултата е 370 лв.11 години внесени осигуровки преди 2000 кучета ги яли.

Знам,че всяка държава изплаща според приноса в нея,но в случая къде отиде нашия принос преди 2000!?

Нашето мнение нищо няма да Ви помогне.Пенсионерите сме ограбени от всякъде. Аз съм с 63 месеца повече от необходимото,осигурявана, винаги над минималната,и ми изчислиха, че заслужавам минималната пенсия.Направих възражение и отговора беше, че всичко е точно,като ми изреждат член,алинея,точка и т.н. които естествено няма как да знаем.При всички положения сме ощетени.Докато мафията е на власт ще е така.

Ако сте се осигурявали на ниска или близо до минималната работна заплата , нали не вярвате , че ще получите нещо повече от минимална пенсия ?

Изискуемият стаж е само базата , върху която се надгражда чрез размера на осигуровките ! Как не го разбрахте това до сега не ми е ясно ?

И не са ви виновни държавните служители , учители , лекари , военни или полицаи !

За хиляден път ще напиша:

НЕ СЪБИРАЙТЕ ГОДИНИТЕ трудов стаж ОТ БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА.

Когато в България са над 15 години,подайте документи за пенсиониране по член 68 алинея 3.Така ще вземете в България 85% от минималната пенсия и друга от чужбина.

Винаги ще сте прекарани и ще ревете,че пенсията ви е малка.

И аз господине, за 14 години работа като лекар до 2001 220.03 лева. Все на държавна работа. И много грозно, получих информацията от страната на пребиваване, още нямам от НОИ.

Премахнаха трите златни години,ощетените сме ние.

Сега се намесват адвокати ,получават половината от сумата ,работа за тях и ние ще намажем ,Но , като са видели че за седемнадесет години ще получиш по 10 евро на година 170 евро най малко Значи те са ти дали разликата до минималната е България ,Защото нямаш необходимия трудов стаж и навършени Години За мъже 41 ,за жени 38 Осигурени в България , влезли в българският осигурителен фонд . .И в Италия няма да получиш минималната ,защото там трябва да имаш 25 години за да получиш минималната

Аз съм с 48 г. с категориите ми,и същата работа!До 2000г. не сме внасяли стаж да осигуровки не ,а едни след това са ми удържали и не са ги внасяли близо пет години та добре ,че имах категории! Ядосвах се,ядосвах се и се примирих,нЕма оправия!

