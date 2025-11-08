Българите се отказват от киселото зеле: Килото е поевтиня до левче, цели купчини стоят непродадени

В сезона на зимнината - изобилие по пазарите и все по-свито потребление. Според търговците хората купуват в малки количества и все по-рядко затварят буркани. На сергиите се предлагат и готови туршии, които по-младите избират като лесен вариант, казват продавачите.



Какво се търси и какви са цените на пазара в Ямбол и в Сливен – наш екип е на място, за да провери.



Най-голямо изобилие по пазарите и най-голямо търсене има на сезонните зеленчуци. Традиционно, това са зеле, моркови, чушки и цвекло, предимно родно производство. Търговците казват, че цените са като миналата година, но няма търсене. Според производителите дори се налага да изхвърлят продукцията си.



На пазара в Ямбол зеленчуците вървят с безплатно упътване и рецепта.



Някои вече са сложили киселото зеле и само добавят екстри. Други тепърва ще купуват, но цената за килограм не пада - от лев до 1,30 лв.



Динка продава от години и казва, че все по-малко хора купуват, за да правят зимнина.



В съседния Сливен цените са по-ниски, защото стоката идва предимно от местни производители.



"Българско, от Глуфишево. Тази година май не се търси българско зеле, има много производство , продажбата е по-трудна и дори днес го намалихме от 1,30 на левче. Тази година като цяло е много трудна година“, каза Стоянка Славова.



Стоянка продава и домашно кисело зеле и туршии. Започнала да приготвя, защото търсенето им расте за сметка на суровите зеленчуци. Килограм готово кисело зеле е 3.50 лева, туршиите са по десет лева.



"10 литра вода, 400 грама сол , за да стане нормално...и обезателно да е българска“, казва тя.



Чушките са 1.50, моркови, цвекло и ряпа са с цена от 2 до 3 лева.



"Мога да кажа, че за безводието и за труда на хората, цените са много добри“, смята Росица Иванова.



Но клиенти няма, а производителите губят.



"Сега е най-сладък пиперът, обаче не купуват. Даже и хора няма, както виждате. Зелето е без пари, един лев, цели купчини стоят, хората се чудят какво да го правят“, казва Мария, която е производител.



И все пак, традициите остават.



"Свинско със зеле и сармички със зеле, много вкусни“, каза Катя Радева.



Според търговците в пъти е паднало търсенето на зелена салата, домати и краставици, информира bTV.

