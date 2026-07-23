България вероятно е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

Пиксабей

Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна.

Това заяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за „Радио ЗЕТ“, предаде БГНЕС.

Залевски отказа да отговори на пряк въпрос дали става дума за България. Според украинския уебсайт за военно дело вероятно става дума за страната ни. По думите на Залевски, въпреки запитването от съюзническата държава, приоритет за Полша остава предаването на самолетите на Украйна.

В момента само две държави от НАТО използват изтребители МиГ-29, Полша и България. София постепенно заменя съветските самолети с нови изтребители F-16 Block 70, но досега е получила само първата партида. Доставката на втората се очаква до 2027 г.

България засега не е готова да предостави своите МиГ-29 на Украйна заради опасения, че това ще засегне оперативните способности на военновъздушните ѝ сили.

По налични данни страната разполага с 16 изтребителя МиГ-29, от които само шест са в оперативна готовност. Заради санкциите на Европейския съюз срещу Русия България вече не може да получава резервни части за тях от руски производители.

В края на миналата година полското Министерство на националната отбрана и Генералният щаб на въоръжените сили обявиха планове да предадат на Украйна част от МиГ-29, които все още са на въоръжение в полските военновъздушни сили.

Според първоначалните договорености Полша трябваше да получи достъп до украински технологии за безпилотни системи в замяна на самолетите.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тогава, че изтребителите са важни за страната му, тъй като украинските пилоти имат значителен опит с тях. „Проблемът не е недостигът на самолети, а недостигът на пилоти“, посочи той.

През юни полската страна съобщи, че прехвърлянето все още не е осъществено, тъй като въпросът за предоставянето на технологиите остава нерешен.

Полският заместник-министър на националната отбрана Цезари Томчик заяви, че самолетите ще бъдат предадени веднага след намирането на решение. През юли двете страни възобновиха преговорите за евентуалното предоставяне на девет изтребителя.

По-рано беше съобщено, че след оглед на полските самолети украинската делегация е останала недоволна от техническото им състояние, тъй като те се нуждаят от ремонт, преди да бъдат въведени в експлоатация.

Заради недостатъчната поддръжка през годините състоянието на МиГ-29 е било оценено като незадоволително.

Полша изрази готовност да помогне за модернизирането на самолетите за Украйна, но подчерта, че разходите трябва да бъдат поети от Киев или от партньорски държави.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!