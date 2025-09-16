Българската полиция арестува руснак за взрива на пристанището в Бейрут през 2020 г.

Петел.бг

Руският собственик на товарния кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който стоеше в центъра на опустошителния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г., е арестуван в България, предаде БГНЕС.

Арестът на Игор Гречушкин идва близо 5 години, след като ливански следствен съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за арест – срещу него и срещу капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.

Източници от съда в Ливан уточниха пред "Евронюз", че се подготвят документи с искане за предаването на Гречушкин на Ливан за разпит. Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България, за да го разпитат тук.

Според четирима анонимни съдебни източници от Бейрут Гречушкин, който притежава и кипърско гражданство, е бил задържан миналата седмица на летище "Васил Левски" в София, след като пристигнал с полет от Кипър.

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Тя опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

По-рано тази година Ливан избра президент Жозеф Аун, министър-председател Науф Салам и кабинет с реформаторска платформа, който обеща да довърши разследването и да потърси отговорност от виновните.

Властите твърдят, че катастрофата е била предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхраняван огромен запас от промишлен химикал – амониев нитрат.

