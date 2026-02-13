Бързовар за кафе е подпалил Следствието във Враца

Кадър Бул нюз

Няма унищожени документи или шкаф, обяви директорът на пожарната във Враца

Бързовар, с който се е правило кафе, е предизвикал големия пожар във врачанското следствие днес по обяд, съобщиха току-що от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, предаде Флагман.

Екип с противопожарен автомобил пристигнал на мястото и ситуацята била овладяна. Оказало се, че извънредната ситуация възникнала заради немарлаивост от страна на служители в следствието.

„Няма засегнат шкаф с документи, както първоначално е обявено от някои медии“, категоричен беше комисар Кирил Василев от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението.

Той уточни, че следователите са се самоевакуирали от съображение за сигурност. Не са евакуирани принудително, както първоначално се смяташе.

Загасиха пожара във врачанското следствие. Дали не изгоря разследването за смъртта на Калушев и двете момчета?

Пожарът се превърна във водеща национална новина най-вече заради това, че папката с делото и ключови веществени доказателства за смъртта на Ивайло Калушев и 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Алекс са във Враца, тъй като се води разследване под ръководството на Врачанската окръжна прокуратура.

Мнозина считаха, че пожарът не е случаен, а цели да унищожи ключови доказателства и доведе до евентуално прикриване на информация.

Тази теза обаче бе опровергана от разследващите току-що.

