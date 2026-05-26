Бащата на Сияна: Ако Исак Нютон чете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти

кадър: Tina Ivailova, youtube

След първа част на разследването „Кой написа присъдата преди съда“ от Трфик нюз

публикуват цялото интервю и с Николай Попов, бащата на загиналата Сияна.

В него той отправя тежки обвинения към автоексперта проф. Станимир Карапетков, твърди за манипулирана експертиза, изчезнали доказателства и сериозни зависимости между вещи лица, адвокати и разследващи органи.

Николай Попов подробно разказва защо според него разследването по делото е било компрометирано още от първия ден и как според него е променена логиката на катастрофата. Той твърди още, че експертизата противоречи на основни физични закони и според него делата за тежки катастрофи често се решават не от съда, а от вещите лица.

-Кое наложи втора експертиза по делото "Сияна"?

Н. Попов:-Ами, отказът на така наречения професор, доктор, инженер Станимир Карапетков, да защити експертизата си. Защото въпреки че знам, че тази експертиза е манипулирана, аз държах той да бъде разпитан в съда, за да мога да го разконспирирам и разоблича пред цяла България и да види цялото общество в открито съдебно заседание какви манипулации си е позволил да направи този човек, за да намали вината на един убиец на дете.

-Тази нова експертиза показва ли несъответствията?

Н. Попов: -Новата експертиза все още не е готова, но експертизата на Станимир Карапетков е толкова скалъпена, че дори осмокласник, който има 6 по физика, може да разбере какви са пропуските. Ако Исак Нютон чете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти, защото тя противоречи на елементарните физични закони, които действат не само на Земята, но и в цялата Вселена. Абсурдите са прекалено много и съмненията относно експертизата са прекалено много. Изобщо всички факти и данни по това дело, които аз изнасям от няколко месеца, говорят за сериозни съмнения за корупционни практики и за тежки обвързаности между адвокати и вещи лица с цел обвиняване на граждани или оневиняване според материалния интерес, който е предложен и получен съответно.

