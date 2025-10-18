Бащата на Сияна: Карапетков заслужава Оскар

снимка: Фейсбук, Николай Попов

Бащата на Сияна отговори на призива на експерта от bTV с нови обвинения за схеми в делата за ПТП

Бащата на трагично загиналата в катастрофа Сияна – Николай Попов, категорично отказа да се извини на вещото лице по делото Станимир Карапетков след емоционалния му призив по телевизията. Попов обяви във Facebook, че вместо извинение ще подари на експерта статуетка "Оскар" за театъра, който разиграл днес, видя Дунав Мост.

"Няма да се извинявам на Карапетков. Ще му подаря статуетка 'Оскар' за театъра, който разигра днес. И ще изнеса още много факти за тази схема – подкрепени с документи и свидетели," написа Попов в профила си в социалната мрежа, според Glasnews.bg.

Експертът поиска извинение в ефира на bTV

По-рано същия ден експертът Станимир Карапетков се обърна директно към бащата на загиналото дете в предаването "Лице в лице" по bTV. Поводът е критиката на Попов към експертизата и искането му за отвод на вещото лице по делото.

"Искам да помоля нещо Николай Попов – да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини," заяви Карапетков пред камерите, според bTV Новините.

Нови обвинения от бащата на Сияна

В своята реакция Попов коментира изявленията на експерта в интервюто и постави редица въпроси. Той твърди, че Карапетков се среща с адвокати, които са страни по дела, в които е експерт, и че съдии му се обаждат за съвети как да пишат решения.

Попов също изтъкна въпроси за близостта между Карапетков и адвоката Явор Нотев, който защитава подсъдимия по делото. Той посочи, че обезщетенията за убити и ранени по пътищата годишно възлизат на над 150 милиона лева и част от тях се разпределят между различни участници в процеса.

"Разбирате ли какви огромни интереси са това и къде бръкнах?" пита реторично Попов във Facebook публикацията си.

Предстои интервю в неделя

Бащата на Сияна обяви, че ще даде подробно интервю пред Светослав Иванов по bTV в неделя, където обещава да представи повече документи и свидетели за твърдяната от него схема в делата за пътнотранспортни произшествия.

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна край Телиш в края на март, продължава в Плевенския окръжен съд. При инцидента дядото на детето също е пострадал тежко.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!