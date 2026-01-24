Бащата на Сияна: Обмислям дали да участвам на изборите под някаква форма

кадър: БНТ

Гражданско движение ще има на 100%. Дали ще участваме на изборите под някаква форма предстои да решим с разговори с нашите партньори. Това обясни в студиото на "Денят започва" Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна.

"Със сигурност гражданско движение ще има. То се формира в момента. Със сигурност ви го казвам. Едни изключителни експерти съм събрал, университетски преподаватели, хора от цялата обществена сфера има покрай мен. Включително самите хора ме търсят и предлагат да ни помогнат безвъзмездно."

На въпрос какво трябва да бъде гласуването - само на хартия, с машина или скенер, Попов отговори:

"Вижте, ако ние се явим на избори, със сигурност ще влезнем в парламента, независимо със скенер, хартия или каквото и да е било. И тук какъв е въпросът пак? До какво опираме? До липса на контрол. Как е възможно да се купуват гласове?"

Николай Попов подчерта пред БНТ, че в никакъв случай не е търсил популярност или известност.

"Просто се оказа, че този казус отключи едни сериозни обществени процеси и има огромна подкрепа за мен, за което благодаря на хората. И това по-скоро бих го нарекъл отговорност. Защото хората очакват от мен вече някакви решения, които аз да им предоставя. Вчера беше поредният случай със загинал. Два товарни автомобила се сблъскват с два леки автомобила. Мъж на 81 години загива край Мездра и получавам съобщение от близките във Фейсбук - "Г-н Попов, моля ви, помогнете ни, защото ние нямаме доверие на институциите, нямаме доверие, че този случай няма да се потули." Така че, това е преди всичко отговорност, с която аз съм наясно."

6-7 заседания са минали по делото "Сияна", но според думите на бащата на загиналото момиче - няма изгледи за скорошна присъда.

"Далеч сме от присъда, мога да ви кажа най-просто. Покрай този случай излезнаха страшно много проблеми изобщо в държавата и в системата, които аз успях да осветля и да видя. Някои неща успях и да поправя, например контролът на товарните автомобили, вече се измерват и се глобяват за претоварване, правят се по-качествени ремонти. Всичко това става с обществен натиск, за съжаление. Политиците се плашат, когато има медии, силно отразяване и силна обществена подкрепа, иначе не ги интересува. Ето едно писмо, което заедно с няколко неправителствени организации до всички партии е адресирано и е с дата ноември месец. В това писмо искаме среща с парламентарно представените партии на тема съдебна реформа, избор на нов Висш съдебен съвет. Забележете, аз бях обвинен, че защитавам статуквото, затова че поисках оставката на председателя на ВКС, а всъщност искам да бъде избран нов Висш съдебен съвет и да имаме легитимни както председател на ВКС, така и да няма никакви съмнения относно легитимността на и.ф. главен прокурор. И тук моята борба и моята битка не е насочена да сменяме определени личности, а да се промени цялата система. Защото системата е извратена, тя ражда извратени решения и липсва справедливост. И това е най-големият проблем в обществото ни, че има липса на справедливост и от тази липса на справедливост се поражда и корупцията, и всички останали проблеми."

Николай Попов разказа за БНТ за заведени дела срещу него.

"Карапетков гостува във вашето студио още на 5-6 април и се опитваше да подготви обществото и да внуши, че изцяло вината е на пътя. За шофьора тук не се спомена никъде. Аз няколко пъти гледах този запис и аз доста услужливо тогава му помогнах, защото още не бях вникнал в детайлите по инцидента. И стигнахме до този момент, че се получи една експертиза, която противоречи на законите на физиката. И ако Исак Нютон прочете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти. И ако разбере пък, че това е написано от човек, който е професор на техническите науки и доктор на техническите науки, той ще се обърне още няколко пъти в гроба си. Толкова е абсурдно. И тази експертиза не може да бъде защитена. Представяте ли си колко експертизи има такива. Имаме почти 500 дела за убити на пътя. Още и няколко хиляди за ранени. И какво се оказва, че едни експерти манипулират цялата съдебна система."

Според бащата на Сияна виновен за катастрофата е шофьорът, карал с превишена скорост и не съобразил лошите пътни условия.

"Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора на товарния автомобил. Тъй като той първо е бил с превишена скорост, след това е бил с несъобразена скорост, съгласно пътните условия, които са изключително лоши. И тук идва втори аспект. Има и друго заведено дело срещу мене. От госпожа Иванка Гърбенова, служител на АПИ-Плевен, която е уволнена след случая "Сияна". Тъй като са установени сериозни пропуски в работа ѝ относно поддръжката на този път. И забележете, цялата тази история се случва с фирми, близки до ГЕРБ. А поръчките ги вършат хора близки и назначени от служебното правителство на Стефан Янев. В корупцията няма цвят."

Попов посочи, че за служителката на АПИ правосъдието е много бързо по отношение на делото срещу него.

"За нея правосъдието е много бързо. Мина всички инстанции и я върнаха на работа за 3 месеца, и за 10-15 дена образуваха дело срещу мен, отиде до ВКС, където му определиха подсъдност и влеза в съда. И аз получих призовка от понеделник за вторник. Разбирате ли какви абсурди? А ние, родителите на убитите деца, трябва да чакаме с години. Делото "Божидара" - 7 години. Делото "Филип" - 3 година. Сияна ще навърши скоро една година това дело и няма да приключи скоро. И всичко това, за всичко това вина носят тези от това писмо. И виждам от вашето студио излизат ни политици, които аз познавам от дете и ги гледам на телевизионния екран, и те ни се представят за нещо ново. Антон Кутев, моля ви се, но той е за пенсия вече този човек. Генерал Атанасов. Радев е в политиката отдавна. Ще влезе в сглобка, не с двама генерали, както каза Атанасов, а с трима генерали. Генерал Бойко Борисов ще бъде следваща сглобка, генерал Румен Радев и генерал Атанасов, който може би ще бъде председател на парламента. И постоянно ни се проектира и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна, че идва месия. Няма такова нещо, разберете го. А в момента върви една опорка, как Румен Радев, видите ли, ще вземе едва ли не 160 депутата, пълно мнозинство или нещо подобно. Няма да случи това. Румен Радев, аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша на лист, че няма да има повече от 90 депутата в следващия парламент."

Необходимостта от гражданско движение е осезаема, посочи Попов.

"Защото всички тези неща, които ние искаме да се случат и които сме адресирали до тези политици, минават през политиката, за съжаление. И на нас, като пострадали, ни омръзна да им се молим. Ние трябва да им се молим и с писма те да ни приемат, да отказват да ни приемат, за да промениме нещо, за да не загиват и техните деца.

БНТ: Господин Попов, смятате ли, че тази ваша гражданска активност по естествен път лично вас ще ви отведе в политиката?

- Вижте, не искам да ме отвежда в политиката, защото политиката, особено в България, е мръсна работа, най-вече заради хората, които я вършат. И пак повтарям, тук имаме нужда от смяна на системата, а не от смяна на лицата толкова. Защото дали ще има нови лица, които ще се оцапат в тази същата система и ще работят с нея, е еднозначно и същото. Например - Албания има дигитален министър и провежда обществените поръчки с изкуствен интелект. И какво случва тогава? Отпада човешкият фактор. Единствият начин да промениме тази система е да минимизираме човешкия фактор до минимум, както например обществените поръчки, да се налагат дигитално глобите по пътищата, електронно правосъдие и така нататък."

Преди дни бащата на Сияна попита последователите си във Фейсбук дали да участва в изборите.

"Определено отговорът е да. Но това не може да се случи просто така. Решава някой, прави партия или нещо такова. Не бих го нарекъл политическо, това трябва да бъде гражданско, с граждански корени. Граждански такава са много близо и до политиката, както виждате. Трябва да се случи от долу нагоре, а не обратното. И в него трябва да вземат участие различни неправителствени организации, граждански организации, които са наясно с проблемите в системата, за да може такова движение, така да го речем, дори да има 10 депутата, да влияе на процесите в парламента. Защото виждате каква конфигурация има. Този двупартиен модел са заедно с ДПС, отдавна не съществува. Имаме вече страшно много партии, никой не може да направи самостоятелно мнозинство, колкото и да му се иска."

Попов посочи, че не търси отмъщение по делото за убитото му дете на пътя.

"Защото, повярвайте ми, когато ви вземат най-скъпото, вие не можете да мислите за нищо друго, освен за това да не се случва повече на други хора и не да търсите мъст и отмъщение, защото аз никакъв случай не искам този човек да лежи до живот в затвор и такива абсурди. Напротив, трябва наказанията, трябва да се редуцират до такъв момент, че се прави ясна граница между умишлено пътно убийство, когато имаме наркотици, превишение на скорост с много и случайни инциденти. Защото толкова са немощни депутати, че забъркаха един гювеч в момента и ако вие случайно карате на заден ход и по непредпазливост наистина някой изскочи, вие трябва да лежите в затвора задължително и то доста дълго. В парламента нямаме достатъчно качествени юристи и това го виждаме всеки ден. Парламентаризъм буквално е унищожен, вътре се бият, псуват се, език на омразата виждаме и този език, естествено тези политици, те са във вашите студия постоянно. Аз не съм влизал в телевизионно студио, може би от три месеца. И се облъчват хората с тази омраза и това се пренася в обществото. И виждаме вандалите по пътищата. Всичко това е следствие на опростачения език и простотията с която се облъчва обществото."

Бащата на Сияна отбеляза, че Висшия съдебен съвет е превзет от политиците.

"Те са златния пръст във Висшия съдебен съвет. Квота на президента, квота на Народното събрание. И какво се случва? Имаме зависими прокурори, и зависими съдии. Те трябва да треперят от това, че утре ще бъдат сменени, ако вкарат в затвора някой политик. Нали така? Тези хора трябва да разберат, че нямат място да се бъркат в съдебна система. По-скоро трябва да имаме гражданска квота във Висшия съдебен съвет, отколкото политическа квота. Защото политизирането на Висшия съдебен съвет и на съдебната система доведе до тези проблеми, които имаме, и до тези зависимости, и до тази задънена улица, която имаме в съдебна система. Да не може да даде елементарна справедливост и да няма елементарна бързина на правосъдие. Забавеното правосъдие не е правосъдие."

