Бащата на Сияна: Тя има двама убийци

кадър: Николай Попов, фейсбук

Бащата на Сияна с поста тази нощ във фейсбук.

Николай попов написа следното:

"Сияна има двама убийци.

Единият отне живота ѝ.Другият отне правото ѝ на справедливост. Георги Алексанров и Станимир Карапетков.

Няма да споря, няма да мълча и няма да забравя.

Ще действам.Когато системата мълчи, аз говоря.Когато някой си мисли, че всичко ще се размине - няма да се размине.

Аз съм тук.И няма да спра."

В началото на седмицата плевенският окръжен съд прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключението по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата, в която на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Назначена е нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, като са определени и вещите лица, които да изготвят заключение. Експертът по автотехническата част ще трябва да отговори на въпросите, поставени на експертизата от досъдебното производство и да направи оглед на процесните автомобили.

