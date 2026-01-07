Бащата на Сияна с нова атака срещу Цветанка Ризова: Ако вляза в студиото, това ще е краят на журналистическата ви кариера

Кадър Фб

Бащата на Сияна Николай Попов отправи нов залп срещу Цветанка Ризова.

Ето какво пише той:

До Цветанка Ризова

Уважаема госпожо Цветанка Ризова,

когато поканихте приятеля си Станимир Карапетков да изиграе театралната си постановка със сълзи и хълцане, поискахте ли разрешение от юридическия отдел и ръководството на bTV?

Зная, че ако ми дадете право на отговор и вляза в студиото с вас, това ще е краят на журналистическата ви кариера, която, впрочем, отдавна е приключила, защото зрителите не ви харесват и не ви гледат.

Явно сама успяхте да я приключите със слабите и тенденциозни интервюта.

Сега сте борец срещу модела „Борисов-Пеевски“, но широката публика не е забравила, че сте автор и участник в едни от най-мазните и лепкави интервюта на Борисов. И не само на него. Вие сте нещо като телевизионен ветропоказател, но този път не усещате накъде духа вятърът.

Ролята на опозиционер няма да ви върне любовта на зрителя.

И понеже не давате съвети, приемете един от мен:

вземете някой урок по актьорско майсторство от приятеля си Карапетков - на него повече му се отдава.

