Биткойн над $126 000 – Край на бичия пазар или тепърва предстоят нови върхове?

Цената на биткойн вече премина границата от 126 000 долара, а токенът на Binance (BNB) достигна 1220 долара. На този фон логичният въпрос, който много инвеститори си задават, е: Наблюдаваме ли края на текущия възходящ цикъл или пазарът тепърва ще ни изненада с още по-високи стойности?

Бизнес цикълът – основният ориентир

Икономиката винаги се е движела в рамките на така наречения бизнес цикъл – редуване на периоди на растеж и свиване. Инвеститорите традиционно търсят позиции в началото на фазата на възход и реализират печалби при първите сигнали за спад.

През последните десет години този модел беше почти механичен, около две години на ръст, последвани от две години на корекция. Именно това обяснява върховете на крипто пазара през 2013, 2017 и 2021 г.

Много анализатори очакваха нов пик в края на 2025 г., но текущите данни показват, че този модел има вероятност да се е изчерпал. Това не означава край на възхода, а по-скоро удължаване на цикъла.

Прогнозите се подкрепят и от някои от най-уважаваните имена във финансовата индустрия. Майкъл Хауел, известен като „кръстник на глобалната ликвидност“, вижда връх през първата половина на 2026 г., докато екипът на Real Vision и Раул Пал смятат, че цикълът може да се проточи до 2027 г.

Сходни индикации дава и индексът ISM PMI, който традиционно се използва за предсказване на върхове и дъна в икономическите цикли – данните насочват към Q1 2027.

Какво означава това за инвеститорите?

Дали крипто пазарът вече е достигнал своя връх или тепърва ще видим нови рекорди – това е въпрос, на който няма еднозначен отговор. Данните сочат, че цикълът може да се удължи поне с още една година, но дали този сценарий ще се сбъдне зависи от редица глобални фактори.

„Историята показва, че крипто пазарите винаги се движат циклично, но никой не може да предвиди точния момент на върховете и спадовете. Затова най-разумната стратегия е дългосрочният подход и внимателната диверсификация,“ коментира Ростислав Тотев, основател на Altcoins.bg .

За българските инвеститори най-важно остава как да участват в този процес по най-удобния и сигурен начин. В тази роля се откроява Altcoins.bg – водещата крипто платформа у нас, която съчетава международни стандарти за сигурност с локална поддръжка. Потребителите могат да купуват и продават криптовалути директно в лева и евро чрез банкови преводи, EasyPay и Кеш Терминал, дори иновативния подход на IrisPay с отворено банкиране и директен дебит на сметка до сметка. Допълнително предимство е бързата и надеждна поддръжка на български език, която прави търговията по-достъпна и сигурна за всички.

Така достъпът до глобалния крипто пазар вече не е само за опитните трейдъри, а се превръща във възможност за всеки, който иска да проучи потенциала на предстоящите години. А дали най-големият ръст е вече зад гърба ни или тепърва предстои – това остава въпросът, който ще определи следващата фаза от цикъла.

