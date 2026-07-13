Бивш шеф на КАТ: Шофьорите на товарни автомобили трябва да се съобразяват с пътната обстановка

Кадър Нова телевизия

Когато говорим за пътна безопасност трябва да обръщаме внимание на всичко, включително и поведението на шофьорите. В момента коментираме мантинелите – по проект те са планирани да задържат автомобил 1500 – 1600 кг. Това каза Алекси Кесяков, бивш директор на КАТ и експерт по пътна безопасност, в „Интервюто в Новините на Nova”.

„Ако „атакуваме” мантинелите обаче и видим информацията за удари с автомобили, ще видим, че са спасили няколко хиляди души”, посочи той. И допълни, че трябва да обърнем внимание на шофьорите на товарните автомобили, които трябва да се съобразяват с пътната обстановка.

Кесяков каза, че транспортните фирми имат ангажимент да обучават шофьорите си и да контролират те да не нарушават правилата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!