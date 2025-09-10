реклама

Боен снаряд изплува на плаж "Велека"

10.09.2025 / 13:44 1

Кадър БНТ

Боен снаряд изплува на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, потвърдиха за "По света и у нас".

Очевидци разказаха, че той е бил празен.

Произходът му не е уточнен.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 40 секунди)
Рейтинг: 117014 | Одобрение: 5794
Е ся, този пък решил да си поплува;)
0
0
Серж (преди 7 минути)
Рейтинг: 223587 | Одобрение: 44662
Много ми е странно да видя, как "плува" един снаряд...За толкова години в армията не съм виждал подобно чудо!:woot:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама