Кадър БНТ

Боен снаряд изплува на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, потвърдиха за "По света и у нас".

Очевидци разказаха, че той е бил празен.

Произходът му не е уточнен.

