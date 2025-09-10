Боен снаряд изплува на плаж "Велека"
10.09.2025 / 13:44 1
Кадър БНТ
Боен снаряд изплува на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, потвърдиха за "По света и у нас".
Очевидци разказаха, че той е бил празен.
Произходът му не е уточнен.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!