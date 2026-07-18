Богомил Бонев: Посещението на Демерджиев в САЩ е „балон“ и опит за бягство от скандала с Пеевски

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Посещението на вътрешния министър Иван Демерджиев в САЩ е „балон“ и прилича на опит за бягство от провала с обвиненията кой с кого е пътувал. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Богомил Бонев в публикация във фейсбук.

Според него въпреки „масираната рекламна кампания“ все още не е отговорено на въпроса с кого точно се е срещнал Демерджиев. Бонев твърди, че липсват срещи с ръководителите на ФБР и ЦРУ, както и с главния прокурор на САЩ, които по думите му са „задължителни“, когато български вътрешен министър е поканен в страната.

Бонев коментира и обявените от пресцентъра на МВР срещи. Той омаловажи разговора с помощник държавния секретар Тод Уилкокс, като посочи, че той отговаря за охраната на американските посолства и не е на нивото на заместник-държавен секретар. Бившият министър определи като маловажна и срещата с конгресмен, която по думите му вероятно се е състояла в приемния му час за граждани.

По думите на Бонев визитата е свързана със скандала около данните за пътуванията на Делян Пеевски, посочва Евроком. Коментарът му идва, след като Демерджиев замина за САЩ на фона на напрежение, породено от искането на ДПС за неговото изслушване в парламента. Бонев твърди, че обвиненията срещу Пеевски са „опровергани с документи“.

В заключение Богомил Бонев отправя критика и към президента Румен Радев. „Проблемът на Радев, който започва застрашително да се увеличава, са вътрешният и външният министър. Замазването на гафовете им удря по самия Радев“, написа той и го посъветва „бързо да им намери синекурни длъжности и да се отърве от проблема“.

Редактор "Екип на Петел",

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