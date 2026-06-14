Борисов: Ако Кандев беше дошъл в парламента, щеше да стане едно ревливо представление

Снимка Фейсбук, Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви от Шумен, че новото правителство трябва да получи 100 дни толеранс, преди да бъде подлагано на сериозни политически оценки.

„Смятаме, че трябва да се даде 100-дневен толеранс. Като една системна партия смятаме, че това е правилното“, каза Борисов.

Той коментира и ситуацията около Кандев, като обясни защо е гласувал против той да се яви в парламента.

„Мислех, че Кандев като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова и гласувах против да идва в парламента, за да не стане едно ревливо, трагично представление“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи коментарите си по време на посещение в Шумен, където отговори на въпроси, свързани с работата на новия кабинет и актуалната политическа обстановка, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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