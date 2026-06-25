Ботев Враца скърби за загиналите в катастрофа Иван и Йоана

Снимка Фейсбук, Ботев Враца, Фен Клуб "Ботев Враца Завинаги"

Загиналите в катастрофата на входа на Мездра 17-годишно момче и 16-годишно момиче са били верни привърженици на футболния Ботев Враца.

Ето какво написаха след трагедия от клуба на страницата си във Фейсбук:

С дълбока тъга научихме за трагичната загуба на нашия верен привърженик Иван Стоичков и неговата приятелка Йоана Митова.

Иван беше част от зеленото семейство на Ботев Враца. Винаги подкрепяше отбора – в добро и в трудно, от трибуните, с любов към клуба и родния град.

Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата, близките и приятелите им. В този тежък момент сме с вас и споделяме болката ви.

Почивайте в мир, Иван и Йоана! Никога няма да бъдете забравени.

От Фен клуб "Ботев Враца Завинаги" също почетоха паметта на загиналите:

Ботевци, днес загубихме нашият брат Иван Стоичков на 17-годишна възраст и неговата приятелка Йоана Митова на 16 години. Моторът, на който са били, е бил ударен челно от автомобил навлязъл в насрещното платно... Почивайте в мир!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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