Баскетболният Черно море Тича ще участва в първенството, но какъв ще бъде отборът?

Снимка Фейсбук, Спорт, само спорт...още спорт !

Една добра и една тревожна новина донесе ръководството на "Черно море Тича" след края на сезона. Добрата е, че баскетбол във Варна ще има и през следващата кампания. Тревожната – че преди да се мисли за селекция, трябва да се намерят средства. В момента такива няма.

В специално интервю президентът на клуба д-р Георги Ганчев направи равносметка на изминалия сезон, като не избяга от неудобните теми.

„Отбор ще има и "Черно море Тича" ще участва в първенството“, увери за страницата на Спорт, само спорт...още спорт! във Фейсбук Ганчев. В същото време той отказа да се ангажира с прогнози за нивото и амбициите на бъдещия състав. Причината е ясна – към момента най-важният мач за клуба не е на паркета, а в битката за осигуряване на бюджет.

Едва след като стане ясно с какви средства ще разполага клубът, ще започне изграждането на отбора за новия сезон. Това оставя отворен въпроса как ще изглежда "Черно море Тича" през следващата кампания и какви цели ще може да си постави. До две-три седцими всичко ще е ясно.

Ганчев засегна и темата за школата. По думите му при най-малките възрасти развитието е обнадеждаващо и има поводи за оптимизъм. Съвсем различна обаче е картината при старшата възраст, където резултатите не отговарят на очакванията. и няма участие във финали.

„При децата нещата вървят добре, но при по-големите резултатите не са такива, каквито искаме да виждаме“, призна той.

Още по-сериозен остава проблемът, който години наред съпътства варненския баскетбол – липсата на подходяща зала. Според президента именно това е една от основните спирачки пред развитието както на представителния отбор, така и на подрастващите.

Така, докато сезонът вече е в историята, пред "Черно море Тича" започва нова битка. Не за точки и победи, а за финансиране, условия и стабилност. Отговорът на въпроса какъв ще бъде отборът през следващия сезон все още остава загадка. Едно обаче е сигурно – баскетболът във Варна няма да изчезне от картата на елита. Останалото предстои да бъде написано през следващите месеци.

Редактор "Екип на Петел",

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