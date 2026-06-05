DEVIN Газирана е най-добрият нов продукт в категория напитки на Progressive Awards Bulgaria 2026

Марката беше отличена сред най-добрите иновации в бързооборотния сектор в България



Минерална газирана вода DEVIN Air получи престижното отличие „Най-добър нов продукт - Напитки“ по време на осмото издание на Progressive Awards Bulgaria 2026 - един от най-значимите конкурси в сектора на бързооборотните стоки у нас, който отличава най-добрите продукти, търговци, производители и кампании в бързооборотния сектор в страната.

Наградата беше присъдена на газирана вода DEVIN Air с екзотични аромати, която е иновативен продукт, съчетаващ минерална вода DEVIN, естествена газировка и екзотични аромати без захар, подсладители и калории. Само няколко месеца след лансирането си новата DEVIN Air достига значителен пазарен дял в обем в своя сегмент, като успява бързо да привлече нови потребители и да се наложи като предпочитан избор за хората, търсещи по-леко и модерно решение за хидратация.

„С новата DEVIN Air си поставихме амбициозната цел да предложим нещо различно, а именно комбинация от качествена натурална минерална вода, свежест и нестандартни комбинации от екзотични аромати, които отговарят на очакванията на съвременния потребител“, коментира Марина Стоянова, бранд мениджър DEVIN Минерална и Газирана вода. „Тази награда е признание за труда, смелостта и креативността на целия ни екип, както и за доверието на нашите партньори и потребители“, допълни тя.

Тази година в конкурса участваха 64 компании, разпределени в 16 категории, а победителите бяха определени чрез гласуване на мениджъри и професионалисти от бранша. Отличието за „Девин“ идва в условията на силна конкуренция и е признание както за иновативния характер на продукта, така и за успешното му пазарно представяне.

Освен със златното отличие, компанията беше сред финалистите и в категорията „Най-добър проект за социална отговорност“ с инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“ - най-мащабната и устойчива инициатива за въвеждане на екологично образование в България.

Тези успехи затвърждават позицията на „Девин“ като компания, която последователно съчетава продуктови иновации с дългосрочни инвестиции в обществото и опазването на околната среда.

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