Даниел Сиад – агентът, свързван с Епстийн, посещавал България, е открит мъртъв край Париж

Снимка Пиксабей

Френският агент за модели Даниел Сиад, чието име фигурира в разследването около покойния американски финансист Джефри Епстийн, е бил открит мъртъв в дома си край Париж. Това съобщиха от прокуратурата в Нантер, цитирани от France 24.

69-годишният Сиад е сред французите, чиито имена се свързват с обвинения, че са подпомагали Епстийн при трафик и сексуална експлоатация на жени. Самият той не е бил разпитан от разследващите, но многократно е отхвърлял твърденията срещу себе си и е заявявал, че иска възможност да представи своята гледна точка, пише Блиц.

"Разследване за установяване на причината за смъртта беше започнато в понеделник вечерта след откриването на тялото", съобщиха от прокуратурата в Нантер. Предстои да бъде извИмето на Даниел Сиад се появява и в документите, в които фигурира България. Според разсекретена кореспонденция от 2010 г. той е пътувал до София и е съобщил на Джефри Епстийн, че е установил контакт с местна модна агенция.

В имейл до американския финансист Сиад пише, че е разговарял с агенция, която може да работи с него, а заедно с Жан-Люк Брюнел ще преценят кои момичета да бъдат представени в Ню Йорк.

„Току-що се върнах от София, България. Прекарах си чудесно. Свързах се с агенция, която иска да работи с мен… Ще видим с Жан-Люк кои момичета да изпратим в Ню Йорк“, пише Сиад в имейла до Епстийн.

В документите се споменава агенция Next One, чийто сайт вече не е активен. Самото наличие на контакти и кореспонденция обаче не представлява доказателство за извършена незаконна дейност от български лица или компании.

Сиад е бил обект на няколко жалби, включително твърдения за изнасилване. По случая е работила специализирана френска служба за борба с трафика на хора.

Името му се появява в над 1000 документа, публикувани като част от разсекретените материали по делото „Епстийн“.

В едно от съобщенията си до американския финансист от 2014 г. Сиад описва работата си с жени чрез сравнение с риболов.

„В тази работа понякога се чувствам като рибар. Понякога хващам бързо, понякога няма риба“, пише той в съобщение до Епстийн.

Сиад е твърдял, че Епстийн е злоупотребил с доверието му и е отричал да е участвал в престъпна дейност.

Случаят идва на фона на друго разследване срещу френския моделски агент Жан-Люк Брюнел. Той беше арестуван през 2020 г. по обвинения, че е осигурявал жени за Епстийн, а през 2022 г. беше открит мъртъв в затвора.

Редактор "Екип на Петел",

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