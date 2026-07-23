Държавата продава част от почивна база на БДЖ на 200 метра от плажа на Златни пясъци
Кадър Гугъл мапс
Министерски съвет разреши на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД да продаде част от недвижим имот, с местонахождение к.к. "Чайка", собственост на дружеството.
Справка на Moreto.net показва, че притежание на холдинга в района е почивна база на БДЖ. Почивно възстановителен център "Железничар" е разположен между непосредствено до спирка "Журналист".
Почивната станция се намира на около 200 метра от плажната ивица "Кабакум". Тя е на четири етажа и разполага със 136 легла, разпределени в 68 стаи, а също и с ресторант със 134 места.
Сградният фонд на почивната база е разположен в имот с площ 12,8 дка, показва справка в кадастъра.
По информация от сайта на холдинга, към настоящия момент почивната база е временно недостъпна за ползване от служители на дружеството, а в нея са са настанени разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.
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