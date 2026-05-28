Демерджиев: Кметът на Кърджали е отведен на разпит заради обществена поръчка

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжносто престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново.

Стойността на поръчката е значителна, има данни, че е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, добави министърът, цитиран от БТА.

По-рано днес от общинската администрация на Кърджали казаха, че Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в Областната дирекция на МВР. Пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици на ДПС, както и депутати.

