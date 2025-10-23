Депутат за продажбата на "Лукойл Нефтохим": Изборът пред нас е куршум или въже

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Искаме американски мощен инвеститор от топ 10 на световните компании да купи „Лукойл Нефтохим“ в България. Да я възроди тази компания и да я направи модерен нефтокомбинат, а не рафинерия за горива. Това заяви депутат от парламентарната група на ПП-ДБ.

Йордан Иванов обаче е на мнение, че поради това, че шефът на ДАНС трябва да разреши продажбата, и предвид всичко, което чува и вижда, изборът пред нас е куршум или въже.

Смятам, че е така, тъй като руската страна може да откаже да продаде „Лукойл“ и тогава ще настъпи колапс на свободно придвижване на товари и хора. А от друга страна уплравляващите, тази клика, която гражданите виждат, са заключили нормативните способи да има някаква форма на договаряне, добави Иванов.

На България й трябва нефтокомбинат, който да излезе на пазара, това е най-доброто за нас. Това е обект от ключово значение, не само за България, но и за Източна Европа. Насреща обаче стоят управляващите, които ще натиснат копчето, и ще се разбере дали сделката ще стане или няма да стане, каза още той.

Премиерът каза, че до един месец ще дадат решение. Нека да го дадат, защото има усещане, че има план, който прикрива продажбата. Управляващите мъдрят нещо незнайно какво, завърши в "Още от деня" заместник-председателят на ДСБ.

