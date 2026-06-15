Дете е в критично състояние след падане с ел. тротинетка в Асеновград
Булфото
Малолетно дете е в критично състояние след падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Сигналът е получен в полицията в Асеновград в 22:40 часа в петък. По предварителни данни произшествието е настъпило поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътното платно.
Детето е настанено в болница със сериозна травма. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, пише БТА.
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