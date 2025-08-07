Два квартала във Варна осъмнаха без вода
07.08.2025 / 07:44 0
Булфото
Авария в ранните сутрешни часове остави без водоподаване квартал на Варна, съобщават от ВиК дружеството.
Потърпевши са абонатите в част от Цветен квартал и част от кв. "Левски".
Аварията е настъпила от 04:00 ч. тази сутрин и се очаква да бъде отстранена до около 15:00 ч.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
