Два подлеза във Варна временно затворени заради наводнения

илюстрация: Булфото

След силния дъжд тази вечер във Варна два от автоподлезите са временно затворени за движение, тъй като са наводнени, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град.

В подлеза „Шипка“ има един закъсал автомобил. Пострадали хора няма, допълват Факти бг.

Затруднено е движението по крайезерния път в града, както и в района на „Карантината“ в квартал „Аспарухово“.

