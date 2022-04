Два украински хеликоптера взривиха петролна база в Русия

Снимка и виде Туитър, nexta-tv

Военновъздушните сили на Украйна нанесоха поражение по обект в Русия.

Два хеликоптера на украинските военновъздушни сили поразиха днес петролен резервоар в нефтобаза в руския град Белгород. Те са прекосили границата, летейки на малка височина, съобщи губернаторът на района Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

​Гладков каза, че в резултат на нанесения удар е избухнал пожар, при който са пострадали двама работници. Някои части на града, който се намира близо до границата с Украйна, бяха евакуирани, допълни той. Животът на пострадалите не е в опасност, уточни губернаторът.

По информация на ТАСС горят осем резервоара с гориво. „Съществува опасност от по-нататъшно разпространение на пожара”, е заявил източник от службата за спешна помощ пред агенцията, пише nova.bg.

Според него на територията на петролното депо има общо 27 резервоара, 14 от които са с вместимост 2000 куб. м. Екип от 170 души е изпратен на мястото в опит огънят да бъде овладян.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz