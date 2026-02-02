Двама младежи се качиха в багажника на кола, за да й помогнат да премина през снежна улица във Варна

кадър: Savina Dikova, Виждам те КАТ Варна

2 сантиметра сняг се натрупа тази вечер във Варна, но проблемите заваляха.

Очевидци заснеха поредна абсурна ситуация в снега.

Ето какво обяси авторът на видеото:

"Известната ул. Мир към новия хлебозавод! Нямаш право да паркираш и няма кой да изчисти, освен ако нямаш двама приятели в багажника. (Иначе по два пъти на ден родното МВР пиши актове)........ Сега КОЙ е за санкциониране?"

Част от коментарите:

"Това е за да има сцепление на задницата,че да качи баира"

"Работа , работа , работа"

