Епичен мач между Египет и Аржентина
Кадър БНТ
Епичен мач между Аржентина и Египет.
Египет поведе на световния шампион Аржентина в изключителен мач с 2 на 0.
По-рано египтяните вкараха и още един гол, но той бе отменен заради нарушение преди това.
Египет отбеляза втори гол във вратата на Аржентина след брилянтна контраатака в 67 минута. Мохамед Салах пое топката от собствената си половина, пробяга над 50 метра преди да комбинира с Хахсем Хасан отдясно. Той от своя страна веднаха намери Зико на точката за дузпа, а нападателят с бомбен шут я прати в мрежата за 2:0, предаде Гонг.бг.
Капитанът на Аржентина изравни резултата минути преди края на редовното време. След неуспешен отпит на египетската защита да изчисти топката, тя попадна в Лионел Меси, който с мощен шут с левия крак я прати към вратата. Шобеир игра с нея, но след това тя се отклони в напречната греда и влезе в мрежата за 2:2! Каква драма в Атланта!
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