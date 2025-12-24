Експерт: Цената на горивата ще падне от 5 до 7 стотинки на литър

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

От 5 до 7 стотинки на литър ще падне цената на горивата до януари. Тази прогноза направи за Нова Телевизия Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

От думите му става ясно, че през последните 20 дни има поевтиняване на дизела с около 6 стотинки на литър. Цените на бензина и газта се задържат на старите нива и варират между 2,30 и 2,50 лв. на различните места в страната.

Той поясни, че в градовете цената е между 2,30 и 2,40 лв., което е сред най-ниските стойности за последната година.

Хаджидимитров допълни, че цената на горивата се контролира основно от потреблението на световен мащаб, така че няма основание за поскъпване.

„Най-вероятно в следващите дни ще видим 3-4 стотинки понижение, а в началото на януари може да има спад от още 2-3 стотинки“, прогнозира специалистът.

